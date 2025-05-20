РФ обстріляла гідротехнічні споруди у Сумській області: чи є загроза для цивільних

Під час чергового обстрілу Сумської області російські окупанти влучили по гідротехнічних спорудах у Великописарівській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

"Суспільне", своєю чергою, повідомляє , що у Сумській області під час обстрілу також було зруйновано міст , який з'єднував Ямне з Вільним і Великою Писарівкою та із трасою Краснопілля - Харків.

Зокрема голова ОВА Олег Григоров доручив Охтирській районній військовій адміністрації провести засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) із залученням представників Регіонального офісу водних ресурсів. Згідно з висновками засідання загрози для цивільних наразі немає .

Як пише ОВА , наразі підтоплення населених пунктів немає . Рівень води стабільний та без підйому. Ситуація перебуває під контролем фахівців.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів території України. Під удар також часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу.

Для атак терористи застосовують керовані авіаційні бомби (КАБи), ракети різних типів, безпілотні літальні апарати (БпЛА) та артилерію. До запуску дронів ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 20 травня росіяни запустили 108 ударних дронів. Сили протиповітряної оборони (ППО) працювали у північних та східних областях.

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