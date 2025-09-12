Удары РФ по "Источнику нейтронов" в Харькове: реально ли там есть угроза ядерной аварии

Обстрел россиянами лаборатории Харьковского физико-технического института, где находится обогащенное ураном устройство "Источник нейтронов", не несет угрозы масштабной ядерной аварии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный научный центр института в Facebook.
"Институт функционирует в штатном режиме. Никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Кроме того, вероятность возникновения масштабной ядерной аварии на этом объекте исключена", - прокомментировали в центре информацию об обстреле, который произошел 9 марта 2022 года и напомнили, что об отсутствии угрозы сообщал тогда экс-генеральный директор института Николай Шульга
Выяснилось, что лаборатория, которая находится в 22 км от фронта, была повреждена российскими боеприпасами 74 раза.
После вторжения РФ в 2022 году ученые прекратили эксперименты и перевели "Источник нейтронов" в режим долгосрочного отключения.
Впрочем, в Украине есть и другие ядерные объекты, такие как реакторы для исследований или производства электроэнергии, что находится под угрозой из-за атак врага.
Напомним, ранее The New York Times в своей статье от 9 сентября 2025 года об обстрелах ядерных объектов в Украине написало об угрозе из-за обстрелов россиянами экспериментального устройства "Источник нейтронов" в Харькове.
Как ранее писало РБК-Украина со ссылкой на главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, в результате российского полномасштабного вторжения в Украину и захвата Запорожской АЭС на станции были нарушены почти все столпы ядерной безопасности.