Удары РФ по "Источнику нейтронов" в Харькове: реально ли там есть угроза ядерной аварии

"Институт функционирует в штатном режиме. Никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Кроме того, вероятность возникновения масштабной ядерной аварии на этом объекте исключена", - прокомментировали в центре информацию об обстреле, который произошел 9 марта 2022 года и напомнили, что об отсутствии угрозы сообщал тогда экс-генеральный директор института Николай Шульга

Выяснилось, что лаборатория, которая находится в 22 км от фронта, была повреждена российскими боеприпасами 74 раза.

После вторжения РФ в 2022 году ученые прекратили эксперименты и перевели "Источник нейтронов" в режим долгосрочного отключения.

В других помещениях института ученые продолжают эксперименты по термоядерному синтезу с радиоактивным водородом, несмотря на ежедневные атаки на Харьков.

Впрочем, в Украине есть и другие ядерные объекты, такие как реакторы для исследований или производства электроэнергии, что находится под угрозой из-за атак врага.