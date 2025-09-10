Россияне обстреляли "Источник нейтронов" в Харькове 74 раза: чем это опасно
В случае обстрелов российской армии ядерные объекты Украины могут загрязнить значительные территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Ядерный объект в Харькове
Журналисты издания пишут, в частности, о лаборатории Харьковского физико-технического института, где находится экспериментальное устройство под названием "Источник нейтронов" и несколько десятков килограммов обогащенного урана.
"Достаточно, если бы его рассеять, чтобы загрязнить значительную часть города", - говорится в материале.
Лаборатория находится в 22 км от линии фронта.
По данным украинских властей, сооружение было повреждено российскими боеприпасами 74 раза.
После вторжения РФ в 2022 году ученые прекратили эксперименты и перевели "Источник нейтронов" в режим долгосрочного отключения. Но уран остался, вместе с опасностью его выброса.
Кроме этого, в Украине есть и другие ядерные объекты, такие как реакторы для исследований или производства электроэнергии, включая Чернобыльскую АЭС.
"Чем дольше длится война, тем больше риск удара, который может распространить радиоактивный материал на большую территорию. Некоторые объекты имеют расширенные средства безопасности, но они не были построены для того, чтобы выдерживать прямое попадание большой бомбы", - говорится в статье.
Радиационная опасность началась сразу после российского вторжения в 2022 году, когда войска РФ вошли в Украину через Чернобыльскую зону, подняв пыль, насыщенную небольшими, но заметными следами плутония, изотопов цезия и других радиоактивных элементов, рискуя нанести удар по станции.
Нарушение ядерной безопасности на ЗАЭС
Как ранее писало РБК-Украина со ссылкой на главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, вследствие российского полномасштабного вторжения в Украину и захвата Запорожской АЭС на станции были нарушены почти все столпы ядерной безопасности.
Имеются в виду семь ключевых компонентов ядерной и физической защиты, определенных МАГАТЭ в начале полномасштабного вторжения России. А именно:
- физическая целостность;
- исправность оборудования;
- отсутствие давления на персонал;
- надежное электроснабжение;
- непрерывная логистика;
- радиационный контроль;
- функционирование каналов связи.
Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы готовности сотрудничать с Украиной и США по вопросу Запорожской АЭС. Правда, не уточнил, в чем именно заключается сотрудничество.