Удари РФ по "Джерелу нейтронів" у Харкові: чи реально там є загроза ядерної аварії

"Інститут функціонує у штатному режимі. Жодних надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Крім того, ймовірність виникнення масштабної ядерної аварії на цьому об'єкті виключена", - прокоментували в центрі інформацію щодо обстрілу, який стався 9 березня 2022 року і нагадали, що про відсутність загрози повідомляв тоді екс-генеральний директор інституту Микола Шульга

З'ясувалось, що лабораторія, яка знаходиться за 22 км від фронту, була пошкоджена російськими боєприпасами 74 рази.

Після вторгнення РФ у 2022 році вчені припинили експерименти та перевели "Джерело нейтронів" у режим довгострокового вимкнення.

В інших приміщеннях інституту вчені продовжують експерименти з термоядерного синтезу з радіоактивним воднем, попри щоденні атаки на Харків.

Втім в Україні є й інші ядерні об’єкти, такі як реактори для досліджень або виробництва електроенергії, що знаходиться під загрозою через атаки ворога.