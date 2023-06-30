Утром россияне атаковали Херсон и село Михайловка из артиллерии: есть раненые

Херсон обстреляли российские войска утром в пятницу, 30 июня. Также под ударом оказалось село Михайловка Херсонской области, двое людей ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Обстрел Херсона

Утром российская артиллерия атаковала жилой квартал Херсона.

"Тяжелые травмы получила 72-летняя женщина. С ранениями грудной клетки и ноги ее госпитализировали, медики оказывают пострадавшей необходимую помощь", - рассказал он.

Обстрел села Михайловка Херсонской области

По словам Прокудина, обстреляли россияне и село Михайловка Новоалександровской общины.

"Из-за артиллерийского удара ранен 70-летний мужчина", - констатировал он.

Атаки РФ на Херсон и область

Российские оккупанты постоянно обстреливают правобережье Херсонской области с левого берега, используя в том числе и артиллерию. В частности, буквально только за вчера захватчики обстреляли "Пункт несокрушимости" в Херсоне, который был организован в одной из местных школ. Двое людей погибли, двое получили тяжелые ранения.

По данным главы ОВА Александра Прокудина, за минувшие сутки оккупанты совершили 72 обстрела, выпустив 434 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА по городу Херсон и области. За сутки из-за российской агрессии 3 человека погибли, 4 получили ранения.