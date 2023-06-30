РФ обстріляла Антонівку в Херсонській області: постраждали троє, зокрема дитина

Російські війська сьогодні, 30 червня, обстріляли Антонівку в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало троє людей, серед них одна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна .

"Російська армія обстріляла житловий будинок в Антонівці - постраждала родина з дитиною",- йдеться у повідомленні.

Фото: населений пункт, який обстріляла Росія (deepstatemap.live)

Зазначається, що у 6-річного хлопчика діагностували поранення ноги середнього ступеня тяжкості.

"Також через ворожий удар поранення отримав 79-річний чоловік та 42-річна жінка", - додав глава області.

Прокудін розповів, що усіх постраждалих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

Атаки РФ на Херсон та область

Російські окупанти постійно обстрілюють правобережжя Херсонської області з лівого берега, використовуючи, в тому числі і артилерію.

Херсон обстріляли російські війська зранку у п'ятницю, 30 червня. Також під ударом опинилося село Михайлівка Херсонської області, двох людей поранено.

Вчора загарбники обстріляли "Пункт незламності" у Херсоні, який було організовано в одній із місцевих шкіл. Двоє людей загинули, двоє зазнали тяжких поранень.