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РФ обиделась на Словакию из-за МиГов для Украины и обвинила в нарушении соглашений

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Россия, Пятница 24 марта 2023 19:58
РФ обиделась на Словакию из-за МиГов для Украины и обвинила в нарушении соглашений Фото: Россия обвинила Словакию в поставках МиГ-29 Украине (armyinform)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 24 марта, Россия обвинила Словакию в нарушении двустороннего договора из-за поставок МиГ-29 Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медузу.

Москва заявила, что без ее согласия такие соглашения запрещены.

"Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 является "недружественным шагом" в отношении России и нарушением международных обязательств", - заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

Как заявили в ведомстве, соглашение, заключенное между Словакией и Россией в 1997 году, запрещает любой из сторон без согласия другой стороны "передавать третьим странам вооружения и военную технику, полученные или приобретенные в результате двустороннего военно-технического сотрудничества".

"Рассчитываем эти действия Словакии как недружественный акт против Российской Федерации, направленный на разрушение двусторонних отношений", - заявили в ФСВТС.

Напомним, 23 марта Словакия доставила в Украину первые четыре истребителя МиГ-29.

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