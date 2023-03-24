РФ образилася на Словаччину через МіГи для України і звинуватила в порушенні угод

Сьогодні, 24 березня, Росія звинуватила Словаччину в порушенні двостороннього договору через постачання МіГ-29 Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське ЗМІ " Медуза ".

Москва заявила, що без її згоди такі угоди заборонені.

"Передача Словаччиною Україні винищувачів МіГ-29 є "недружнім кроком" щодо Росії та порушенням міжнародних зобов'язань", - заявили в Федеральній службі з військово-технічного співробітництва.

Як заявили у відомстві, угода, укладена між Словаччиною та Росією в 1997 році, забороняє будь-якій зі сторін без згоди іншої сторони "передавати третім країнам озброєння та військову техніку, отримані чи придбані в результаті двостороннього військово-технічного співробітництва".

"Розцінюємо ці дії Словаччини як недружній акт проти Російської Федерації, спрямований на руйнування двосторонніх відносин", - заявили у ФСВТС.

Нагадаємо, 23 березня Словаччина доставила в Україну перші чотири винищувачі МіГ-29.

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