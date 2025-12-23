РФ обманом заманивает кенийцев на войну против Украины: детали схемы от Bloomberg
Россия пытается пополнить ряды своей армии за счет жителей стран Африки. В Кении для этого создали преступную сеть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Адвокат Вайнайна Нгуги, представляющий интересы членов пяти семей из города Руакa, которых заманили на войну против Украины, рассказал, что кенийцев Россия использует в качестве "пушечного мяса".
Он отметил, что семьи не могут вернуть тела погибших родственников, а другие месяцами не имеют связи с теми, кто остается в живых.
В частности, один из завербованных обманом кенийцев даже обращался к послу Кении в России в ноябре.
"Согласно контракту, который мне предложили перед отъездом, работа, которую я должен был выполнять, относилась к сфере охранных услуг, приготовления пищи или вождения. Однако по прибытии я обнаружил, что фактическое задание заключалось в получении огнестрельного оружия и направлении на линию фронта в Украине, что не было указано в контракте и не являлось той работой, на которую я соглашался", - писал он послу.
По данным МИД Кении, всего в течение последних месяцев в Россию на войну заманили около 200 кенийцев.
Из-за подобных случаев Управление уголовных расследований Кении начало активную проверку, заявил государственный прокурор Кеннеди Амвайи.
По его словам, речь идет об организованной транснациональной преступной сети, в которую входят рекрутинговые агентства и другие компании в Кении, сотрудничающие с людьми в России.
В МИД Кении подчеркнули, что правительство призывает молодых кенийцев, которые получают предложения о работе за границей, обращаться в министерства иностранных дел и диаспоры, а также труда и социальной защиты для проверки подлинности таких возможностей.
В ведомстве уточнили, что 18 кенийцев, некоторые из которых получили ранения и были госпитализированы, успешно репатриировали на родину.
"Министерство взаимодействует с правительством Российской Федерации, чтобы содействовать перемещению кенийских граждан, в том числе находящихся в военных лагерях, в миссию Кении в Москве для последующей репатриации", - сказано в сообщении министерства.
Вербовка африканцев на войну против Украины
Напомним, ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий призывал страны Африки принять меры, чтобы остановить российские схемы по вербовке на войну против Украины африканцев.
Он также добавил, что Россия в следующем учебном году резко увеличивает стипендии для африканских студентов. По его словам, ничего общего с образованием такое решение не имеет.