РФ обманом заманивает кенийцев на войну против Украины: детали схемы от Bloomberg

Россия пытается пополнить ряды своей армии за счет жителей стран Африки. В Кении для этого создали преступную сеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Адвокат Вайнайна Нгуги, представляющий интересы членов пяти семей из города Руакa, которых заманили на войну против Украины, рассказал, что кенийцев Россия использует в качестве "пушечного мяса".

Он отметил, что семьи не могут вернуть тела погибших родственников, а другие месяцами не имеют связи с теми, кто остается в живых.

В частности, один из завербованных обманом кенийцев даже обращался к послу Кении в России в ноябре.

"Согласно контракту, который мне предложили перед отъездом, работа, которую я должен был выполнять, относилась к сфере охранных услуг, приготовления пищи или вождения. Однако по прибытии я обнаружил, что фактическое задание заключалось в получении огнестрельного оружия и направлении на линию фронта в Украине, что не было указано в контракте и не являлось той работой, на которую я соглашался", - писал он послу.

По данным МИД Кении, всего в течение последних месяцев в Россию на войну заманили около 200 кенийцев.

Из-за подобных случаев Управление уголовных расследований Кении начало активную проверку, заявил государственный прокурор Кеннеди Амвайи.

По его словам, речь идет об организованной транснациональной преступной сети, в которую входят рекрутинговые агентства и другие компании в Кении, сотрудничающие с людьми в России.

В МИД Кении подчеркнули, что правительство призывает молодых кенийцев, которые получают предложения о работе за границей, обращаться в министерства иностранных дел и диаспоры, а также труда и социальной защиты для проверки подлинности таких возможностей.

В ведомстве уточнили, что 18 кенийцев, некоторые из которых получили ранения и были госпитализированы, успешно репатриировали на родину.

"Министерство взаимодействует с правительством Российской Федерации, чтобы содействовать перемещению кенийских граждан, в том числе находящихся в военных лагерях, в миссию Кении в Москве для последующей репатриации", - сказано в сообщении министерства.