Трамп запрошує Путіна в 2019 році відвідати Вашингтон

Фото: Трамп і Путін (flickr.com/helsinki2018)

Пришлашение російському президенту передав радник Трампа з нацбезпеки

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запросив президента Росії Володимира Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року. Про це сказав радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Болтон уточнив, що він передав запрошення під час зустрічі з Путіним у Москві раніше на цьому тижні. Також він оцінив можливість результативних особистих переговорів лідерів США та Росії.

"Мені здається, що прогрес у відносинах з Росією буває тоді, коли обидві сторони безпосередньо викладають, в чому полягають їхні національні інтереси. Іноді ми просто не можемо дійти згоди. Але в інших випадках, коли ми обговорюємо деякі з цих питань, ми можемо", - скащзал Болтон.

Після Росії радник Трампа вирушив з візитом на Закавказзі, зокрема в Вірменію та Азербайджан.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував пропозицію президента РФ Путіна провести двосторонню зустріч в Парижі 11 листопада 2018. Зокрема, Трамп сказав, що зустріч "швидше за все відбудеться".

Відзначимо, що 11 листопада в столиці Франції повинні пройти урочистості з нагоди сторіччя закінчення Першої світової війни. На заході запланована присутність обох лідерів країн.

У четвер, 25 жовтня стало відомо, що Трамп і президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови обговорили можливість подальших переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним Договором про ліквідацію ракут середньої і меншої дальності (РСМД).

Відзначимо, 22 жовтня президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові з Трампом виступив на захист договору про ліквідацію ядерних ракет середнього і меншого радіусу дії (1987 року), зазначивши важливість угоди, яка "фактично завершило епоху Холодної війни між СРСР і США".