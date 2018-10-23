Путін ініціює зустріч з Трампом 11 листопада в Парижі

Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Путін зустрівся з помічником Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном

Президент Російської Федерації Володимир Путін ініціює зустріч з президентом США Дональдом Трампом 11 листопада в Парижі (Франція). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Як повідомляється, сьогодні в РФ Путін зустрівся з помічником Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном. Відзначається, що в ході зустрічі Путін запропонував організувати його зустріч з Трампом на полях заходів на честь 100-річчя закінчення першої світової війни в Парижі 11 листопада.

"Звичайно, було б корисним продовжити прямий діалог і з президентом Сполучених Штатів, насамперед, на полях міжнародних заходів, які найближчим часом відбудуться, ну, наприклад, в Парижі...Звичайно, якщо американська сторона зацікавлена в цих контактах", - заявив Путін.

Як повідомляться, Болтон відповів Путіну, що Трамп "буде радий зустрітися з ним".

"Звичайно, президенту Трампу буде дуже приємно зустрітися з вами в Парижі на полях цієї міжнародної зустрічі, про яку ви говорили", - цитують РосЗМІ слова Болтона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп і Путін можуть зустрітися у Фінляндії на Арктичному саміті, який може відбутися в лютому або в кінці весни 2019 року.

Також повідомлялося, що Трамп і Путін можуть провести три зустрічі на різних міжнародних заходах до кінця 2018 року.