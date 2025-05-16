РФ назвала свои итоги переговоров в Стамбуле и подтвердила большой обмен пленными

"В целом, мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакт", - отметил Мединский.

По его словам, в ближайшие дни Украина и Россия проведут масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000".

Также Мединский добавил, что Украина "запросила прямые переговоры" между президентом Владимиром Зеленским и диктатором Владимиром Путиным. Этот запрос "был принят к сведению".

При этом глава российской делегации рассказал, что Украина и РФ договорились представить свое видение возможного прекращения огня. Каждая сторона пропишет свою позицию в деталях.

"После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже об этом договорено, продолжить наш переговоры", - уточнил Мединский.