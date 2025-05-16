РФ назвала свои итоги переговоров в Стамбуле и подтвердила большой обмен пленными

Украина и Россия завершили переговоры в Стамбуле. В частности, стороны договорились о самом большом обмене пленными с начала полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы российской делегации, помощника российского диктатора Владимира Мединского.
"В целом, мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакт", - отметил Мединский.
По его словам, в ближайшие дни Украина и Россия проведут масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000".
Также Мединский добавил, что Украина "запросила прямые переговоры" между президентом Владимиром Зеленским и диктатором Владимиром Путиным. Этот запрос "был принят к сведению".
При этом глава российской делегации рассказал, что Украина и РФ договорились представить свое видение возможного прекращения огня. Каждая сторона пропишет свою позицию в деталях.
"После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже об этом договорено, продолжить наш переговоры", - уточнил Мединский.
Напомним, украинские и российские чиновники сегодня, 16 мая, чуть более часа обсуждали вопросы, которые касаются завершения войны.
После переговоров министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию, отметил, что Украина и Россия могут провести обмен пленными 1000 на 1000 человек.
Детальнее о переговорах - в материале РБК-Украина.
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