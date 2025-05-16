РФ назвала свої підсумки переговорів у Стамбулі та підтвердила великий обмін полоненими

"Загалом, ми задоволені результатом і готові продовжувати контакт", - зазначив Мединський.

За його словами, найближчими днями Україна і Росія проведуть масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Також Мединський додав, що Україна "запросила прямі переговори" між президентом Володимиром Зеленським і диктатором Володимиром Путіним. Цей запит "було взято до відома".

При цьому глава російської делегації розповів, що Україна і РФ домовилися представити своє бачення можливого припинення вогню. Кожна сторона пропише свою позицію в деталях.

"Після того, як таке бачення буде представлено, ми вважаємо за доцільне, теж про це домовлено, продовжити наші переговори", - уточнив Мединський.