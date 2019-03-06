У РФ призначили проведення психіатричної експертизи українським морякам, - адвокат

Мова йде про Владислава Костишина, Володимира Варимеза та Сергія Чуліба

Следственное Управление ФСБ России провело следственные действия в отношении еще трех военнопленных украинских моряков в РФ. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Речь идет о Владиславе Костышине, Владимире Варимезе и Сергее Чулибе. Адвокат сообщил, что им было предъявлено для ознакомления постановление о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. До этого адвокат рассказывал, что аналогическую экспертизу назначили Сергею Цыбизову, Роману Мокряку и Юрию Безъязычному.

"Адвокаты и военнопленные возражали против назначения экспертизы, поскольку следствие не представило сведений о направлении межгосударственного запроса о правовой помощи в Украину, в том числе по обстоятельствам, предметом которых может являться данная экспертиза", - сообщил Полозов.

Адвокат заявил, что проведение данной экспертизы нарушает положения третьей Женевской конвенции и унижает достоинство военнослужащих.

"В связи с очень высокой вероятностью проведения данной экспертизы, несмотря на возражения защиты, адвокатами также заявлены ходатайства о присутствии при проведении экспертизы с целью оказания военнопленным необходимой юридической помощи", - сообщил Полозов.

Напомним, послы стран Европейского союза согласовали санкции против восьми граждан Российской Федерации, ответственных за атаку на украинские корабли в Керченском проливе.

РБК-Украина писало, что адвокаты формируют первый пакет документов, необходимый для подачи индивидуальных жалоб в международные инстанции, в том числе в ЕСПЧ из-за незаконного ареста украинских военнопленных моряков.

Отметим, 25 ноября, Россия напала на украинские корабли, в результате чего были захвачены три украинских корабля и 24 военнослужащих. После этого НАТО и ЕС неоднократно призывали РФ освободить украинских моряков.