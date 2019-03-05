Волкер закликав Росію звільнити українських моряків

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер вважає, що Росія має вести себе "гідно великої нації"

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер закликав Російську Федерацію звільнити українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Волкер зазначив, що станом на 5 березня 24 українських моряка 100 днів перебувають в ув'язненні після того, як Росія атакувала кораблі в Керченській протоці.

"Росія повинна вести себе гідно великої нації та негайно звільнити екіпаж і судна", - додав Вокер.

Нагадаємо, раніше Великобританія закликала Росію негайно звільнити українських моряків.

Напередодні адвокат Микола Полозов повідомив, що захист моряків готує пакет документів для подання індивідуальних скарг до міжнародних інстанцій, в тому числі до ЄСПЛ.

25 листопада 2018 року російські прикордонники і Збройні сили атакували українські кораблі, які намагалися пройти через Керченську протоку. В результаті російська сторона захопила три кораблі і 24 моряків. Після цього НАТО і ЄС неодноразово закликали РФ звільнити українських моряків. Московський суд залишив їх під вартою до квітня.