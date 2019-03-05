ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Волкер закликав Росію звільнити українських моряків

Новини » Політика    05.03.2019 - 10:56
Волкер закликав Росію звільнити українських моряків
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер вважає, що Росія має вести себе "гідно великої нації"

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер закликав Російську Федерацію звільнити українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Волкер зазначив, що станом на 5 березня 24 українських моряка 100 днів перебувають в ув'язненні після того, як Росія атакувала кораблі в Керченській протоці.

"Росія повинна вести себе гідно великої нації та негайно звільнити екіпаж і судна", - додав Вокер.

Волкер закликав Росію звільнити українських моряків

 

Нагадаємо, раніше Великобританія закликала Росію негайно звільнити українських моряків.

Напередодні адвокат Микола Полозов повідомив, що захист моряків готує пакет документів для подання індивідуальних скарг до міжнародних інстанцій, в тому числі до ЄСПЛ.

25 листопада 2018 року російські прикордонники і Збройні сили атакували українські кораблі, які намагалися пройти через Керченську протоку. В результаті російська сторона захопила три кораблі і 24 моряків. Після цього НАТО і ЄС неодноразово закликали РФ звільнити українських моряків. Московський суд залишив їх під вартою до квітня.

Посольство США відреагувало на затримання Климента в анексованому Криму
Новини України Сполучені Штати АмерикиморякиКурт Волкер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся