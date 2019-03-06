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Посли ЄС узгодили санкції проти восьми росіян за атаку в Керченській протоці

Новини » В світі    06.03.2019 - 11:48
Посли ЄС узгодили санкції проти восьми росіян за атаку в Керченській протоці
Фото: Санкції ЄС проти Росії (колаж РБК-Україна)

Крім того, посли схвалили продовження санкцій за окупацію Криму

Посли країн Європейського союзу узгодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка Twitter.

Посли ЄС узгодили санкції проти восьми росіян за атаку в Керченській протоці

Крім того, він зазначив, що на наступному тижні буде продовжено на шість місяців санкції проти 163 осіб та 44 підприємств. Ці санкції були введені у зв'язку з окупацією Росією Криму.

Нагадаємо, 15 лютого дипломати Європейського союзу узгодили санкції проти Росії у зв'язку з затриманням спецслужбами Росії українських кораблів та їх екіпажів в Керченській протоці.

Як повідомляло РБК-Україна, опублікованому Конгресом Сполучених Штатів оновленому проекті, що передбачає санкції проти Росії, сенатори запропонували ввести санкції проти співробітників ФСБ РФ. У документі йдеться, що санкції повинні бути введені проти "не менш ніж 24 високопоставлених співробітників ФСБ" через напад в Керченській протоці на українське судно і захоплення українських моряків.

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