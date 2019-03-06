Посли ЄС узгодили санкції проти восьми росіян за атаку в Керченській протоці

Фото: Санкції ЄС проти Росії (колаж РБК-Україна)

Крім того, посли схвалили продовження санкцій за окупацію Криму

Посли країн Європейського союзу узгодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка Twitter.

Крім того, він зазначив, що на наступному тижні буде продовжено на шість місяців санкції проти 163 осіб та 44 підприємств. Ці санкції були введені у зв'язку з окупацією Росією Криму.

Нагадаємо, 15 лютого дипломати Європейського союзу узгодили санкції проти Росії у зв'язку з затриманням спецслужбами Росії українських кораблів та їх екіпажів в Керченській протоці.

Як повідомляло РБК-Україна, опублікованому Конгресом Сполучених Штатів оновленому проекті, що передбачає санкції проти Росії, сенатори запропонували ввести санкції проти співробітників ФСБ РФ. У документі йдеться, що санкції повинні бути введені проти "не менш ніж 24 високопоставлених співробітників ФСБ" через напад в Керченській протоці на українське судно і захоплення українських моряків.