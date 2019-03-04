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Адвокати українських моряків готують індивідуальні скарги в ЄСПЛ

Новини » Політика    04.03.2019 - 16:46
Адвокати українських моряків готують індивідуальні скарги в ЄСПЛ
Фото: Микола Полозов (Уніан)

Полозов розповів про результат роботи адвокатів з українськими моряками

В даний час адвокати формують перший пакет документів, необхідний для подання індивідуальних скарг у міжнародні інстанції, в тому числі в ЄСПЛ через незаконний арешт українських військовополонених моряків, яких РФ захопила в Керченській протоці. Про це написав адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, ці документи будуть передані команді українських юристів, яка працює в цьому напрямі. Також Полозов розповів про результат роботи адвокатів з українськими моряками. Він зазначив, що моряки вже 100 днів в РФ.

"З самого першого дня військовополонені були піддані жорсткій психологічній обробці. З кожним з них проводили "бесіди" з метою отримати визнання вини у скоєному злочині, або свідчення на себе або бойових товаришів.
До деяких з них підселили "спеціальних" співкамерників. Наші адвокати змогли довести до військовополонених позицію про застосування третьої Женевської конвенції. Всі військові моряки заявили і слідству, і на судах, що вони знаходяться під захистом Конвенції і є військовополоненими", - написав він.

Відзначимо, 25 листопада, Росія напала на українські кораблі, в результаті чого були захоплені три українських корабля і 24 військовослужбовців. Після цього НАТО і ЄС неодноразово закликали РФ звільнити українських моряків.

Натомість суд у Москві визнав законним продовження строку арешту вже 20 з 24 українських моряків, яких РФ незаконно затримала в Керченській протоці. Моряків залишили під арештом до квітня.

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