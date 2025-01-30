РФ в ближайшие часы может массированно обстрелять Херсон, - ОВА

В ближайшие несколько часов российские террористы могут прибегнуть к массированному обстрелу Херсона, а также пригорода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.
"В ближайшие несколько часов возможен массированный российский обстрел Херсона и пригорода. Пожалуйста, позаботьтесь о собственной и безопасности близких людей", - написал Прокудин.
В частности председатель ОВА призвал воздержаться от походов на улицу, находиться подальше от прибрежных районов и не подходить к окнам.
С начала полномасштабного вторжения российские войска регулярно обстреливают украинские города и села, используя различные виды оружия: от артиллерии и ракет до авиаударов. Эти атаки создают серьезную угрозу для жизней гражданских. В частности враг не чурается бить по больницам, школам, жилым домам или энергообъектам.
В том же числе под регулярные обстрелы попадает Херсон. Так, 22 января российские террористы ударили по спасателям в одном из районов города. А в результате обстрела 12 января часть Херсона осталась без света и тепла.
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