РФ в ближайшие часы может массированно обстрелять Херсон, - ОВА

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения российские войска регулярно обстреливают украинские города и села, используя различные виды оружия: от артиллерии и ракет до авиаударов. Эти атаки создают серьезную угрозу для жизней гражданских. В частности враг не чурается бить по больницам, школам, жилым домам или энергообъектам.

В том же числе под регулярные обстрелы попадает Херсон. Так, 22 января российские террористы ударили по спасателям в одном из районов города. А в результате обстрела 12 января часть Херсона осталась без света и тепла.

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