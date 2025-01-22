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Россияне атаковали спасателей в Херсоне: начался пожар, есть пострадавший

Херсон, Среда 22 января 2025 15:25
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Россияне атаковали спасателей в Херсоне: начался пожар, есть пострадавший Фото: оккупанты атаковали спасателей в Херсоне, есть пострадавший (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли спасателей в одном из районов Херсона. Есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Армия РФ осуществила обстрел одного из микрорайонов Херсона", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, под ударом оказались огнеборцы, которые проводили аварийно-спасательные работы.

"Одного из них госпитализировали в больницу с травмами. Возник пожар, горела инженерная техника ГСЧС. Пожарные ликвидировали возгорание", - отметили в МВД.

Обстрелы Херсона и области

Российская армия постоянно обстреливает Херсон и область с начала масштабного вторжения в Украину.

В настоящее время левобережье Херсонской области остается захваченным оккупантами. В частности, захватчики постоянно обстреливают части ГСЧС в Херсоне и в окрестных городах и селах.

Например, 22 января в с. Белозерка оккупанты также осуществили обстрел пожарно-спасательного подразделения поселка. К счастью, из личного состава никто не пострадал - пожарные находились в укрытии. Повреждения получили здание и крыша подразделения.

Кроме того, в воскресенье, 12 января, оккупанты обстреляли Херсон. Тогда часть города осталась без света и тепла.

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