РФ найближчими годинами може масовано обстріляти Херсон, - ОВА

У найближчі кілька годин російські терористи можуть вдатись до масованого обстрілу Херсона, а також передмістя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Прокудіна.
"У найближчі кілька годин можливий масований російський обстріл Херсона та передмістя. Будь ласка, потурбуйтеся про власну та безпеку близьких людей", - написав Прокудін.
Зокрема голова ОВА закликав утриматись від походів на вулицю, перебувати подалі від прибережних районів та не підходити до вікон.
Від початку повномасштабного вторгнення російські війська регулярно обстрілюють українські міста та села, використовуючи різні види зброї: від артилерії та ракет до авіаударів. Ці атаки створюють серйозну загрозу для життів цивільних. Зокрема ворог не цурається бити по лікарнях, школах, житлових будинках чи енергооб'єктах.
У тому ж числі під регулярні обстріли потрапляє Херсон. Так, 22 січня російські терористи вдарили по рятувальниках в одному з районів міста. А внаслідок обстрілу 12 січня частина Херсону залишилася без світла та тепла.
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