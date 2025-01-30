РФ в ближайшие часы может массированно обстрелять Херсон, - ОВА

В ближайшие несколько часов российские террористы могут прибегнуть к массированному обстрелу Херсона, а также пригорода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина.

"В ближайшие несколько часов возможен массированный российский обстрел Херсона и пригорода. Пожалуйста, позаботьтесь о собственной и безопасности близких людей", - написал Прокудин. В частности председатель ОВА призвал воздержаться от походов на улицу, находиться подальше от прибрежных районов и не подходить к окнам.