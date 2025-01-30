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РФ найближчими годинами може масовано обстріляти Херсон, - ОВА

Четвер 30 січня 2025 14:13
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РФ найближчими годинами може масовано обстріляти Херсон, - ОВА Фото: РФ найближчими годинами може масовано обстріляти Херсон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У найближчі кілька годин російські терористи можуть вдатись до масованого обстрілу Херсона, а також передмістя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Прокудіна.

"У найближчі кілька годин можливий масований російський обстріл Херсона та передмістя. Будь ласка, потурбуйтеся про власну та безпеку близьких людей", - написав Прокудін.

Зокрема голова ОВА закликав утриматись від походів на вулицю, перебувати подалі від прибережних районів та не підходити до вікон.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська регулярно обстрілюють українські міста та села, використовуючи різні види зброї: від артилерії та ракет до авіаударів. Ці атаки створюють серйозну загрозу для життів цивільних. Зокрема ворог не цурається бити по лікарнях, школах, житлових будинках чи енергооб'єктах.

У тому ж числі під регулярні обстріли потрапляє Херсон. Так, 22 січня російські терористи вдарили по рятувальниках в одному з районів міста. А внаслідок обстрілу 12 січня частина Херсону залишилася без світла та тепла.

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