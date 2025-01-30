РФ найближчими годинами може масовано обстріляти Херсон, - ОВА

У найближчі кілька годин російські терористи можуть вдатись до масованого обстрілу Херсона, а також передмістя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Прокудіна.

"У найближчі кілька годин можливий масований російський обстріл Херсона та передмістя. Будь ласка, потурбуйтеся про власну та безпеку близьких людей", - написав Прокудін.

Зокрема голова ОВА закликав утриматись від походів на вулицю, перебувати подалі від прибережних районів та не підходити до вікон.