РФ даже не скрывает нарушения "энергетического перемирия": циничное заявление Минобороны
В России даже не скрывают, что не соблюдают "энергетическое перемирие", которое объявил президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
По данным российских военных, в эту ночь они ударили по объектам связи и энергетики в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Для этого, как утверждают, использовали "высокоточное оружие наземного базирования" и "ударные беспилотники большой дальности".
В ведомстве цинично заявляют, что все эти объекты якобы работали на нужды оборонной промышленности и ВСУ.
Что в России назвали целями
В Киеве, по версии Минобороны РФ, ударили по трем объектам. Это центр обработки данных "АТМ УкрСиббанк", Дарницкая теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-4) и Киевская ТЭЦ-5.
В Киевской области, по версии РФ, поразили Киевскую ТЭЦ-6, Трипольскую тепловую электростанцию (ТЭС) и электроподстанцию "Киевская".
Еще две цели россияне назвали в Харьковской области - Харьковскую ТЭЦ-5 и Змиевскую ТЭС.
Что сказал Зеленский
"За эту ночь россияне применили 39 баллистик и более 120 ударных дронов и барражирующих боеприпасов против нашей энергетики и критической инфраструктуры в Киеве, Киевской области и Харькове", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, это был прицельный баллистический удар именно по энергетике, по которой Трамп определил прекращение огня.
"Удар абсолютно сознательный и показательный масштабностью - такого демонстративного неуважения России к Америке еще не было", - подчеркнул он.
"Россия не считает заявления Президента Америки сильными", - добавил глава государства.
Также он добавил, что около 600 тысяч человек сейчас, к сожалению, без электричества.
"К сожалению, есть ощутимые повреждения объектов и оборудования на 26 элементах нашего электроэнергетического комплекса и на четырех объектах нефтегазового комплекса", - отметил президент.
Напомним, 11 октября Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией.
Зеленский тогда заявил, что Киев ни о чем не договаривался, но готов поддержать его, если Россия согласится.
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Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что контакты продолжаются, но подробностей не привел.