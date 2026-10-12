В Кремле впервые отреагировали на заявление Трампа об "энергетическом перемирии" между Украиной и РФ

В России прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о якобы достигнутой договоренности между Украиной и РФ по энергетическому перемирию. В Кремле заявили, что контакты продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Кремля Дмитрия Пескова российскому пропагандистскому агентству "ТАСС".

Пескова попросили прокомментировать заявление Трампа о том, что Россия и Украина якобы достигли соглашения по энергетическому перемирию.

"Контакты продолжаются. Как только у нас появится что-нибудь новое по этому поводу, мы обязательно вас проинформируем", - ответил спикер Кремля.

В то же время Песков не привел подробности этих контактов и не уточнил, согласовали ли стороны конкретные условия прекращения ударов по энергетическим объектам.

Что предшествовало

Напомним, 11 октября президент США Дональд Трамп объявил о начале "энергетического перемирия" между Украиной и Россией, заявив, что обе стороны согласились прекратить удары по энергетической инфраструктуре.