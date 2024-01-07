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РФ научилась обходить санкции. Зеленский призвал мир обратить на это внимание

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Россия научилась обходить западные санкции, которые против Москвы ввели за полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Россия научилась обходить санкции. В ракетах, которые были применены против нас, мы видим детали производства многих стран мира", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что России помогают обходить санкции.

"К сожалению, России помогают обходить (санкции, - ред.) компании-производители или компании-посредники, которые есть в той же Европе, США - всюду. И я бы на это обращал внимание, особенно тех органов, которые занимаются санкционной политикой", - заявил он.

Россия обходит санкции

Недавно Россия подписала с Ираном декларацию о "противодействии" санкциям, которые против стран ввели США, ЕС и ряд других государств.

Также СМИ установили, что после начала полномасштабной российской агрессии через Беларусь в РФ ввозили люксовые автомобили, экспорт которых запрещен из-за санкций западных компаний.

Правоохранители Финляндии разоблачили схему по уклонению от санкций ЕС. Компании поставляли в Россию беспилотников на миллионы евро.

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