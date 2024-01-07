UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ навчилася обходити санкції. Зеленський закликав світ звернути на це увагу

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Росія навчилася обходиди західні санкції, які проти Москви впровадили за повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

 

"Росія навчилася обходити санкції. В ракетах, які були застосовані проти нас, ми бачимо деталі виробництва багатьох країн світу", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що Росії допомагають обходити санкції.

"На жаль, Росії допомагають обходити (санкції, - ред.) компанії-виробники або компанії-посередники, які є в тій же Європі, США - усюди. І я б на це звертав увагу, особливо тих органів, що займаються санкційною політикою", - заявив він. 

Росія обходить санкції

Нещодавно Росія підписала з Іраном декларацію про "протидію" санкціям, які проти країн запровадили США, ЄС і низка інших держав.

Також ЗМІ встановили, що після початку повномасштабної російської агресії через Білорусь до РФ ввозили люксові автомобілі, експорт яких заборонено через санкції західних компаній.

Правоохоронці Фінляндії викрили схему з ухилення від санкцій ЄС. Компанії поставляли в Росію безпілотники на мільйони євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяВійна Росії проти України