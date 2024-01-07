РФ навчилася обходити санкції. Зеленський закликав світ звернути на це увагу

"Росія навчилася обходити санкції. В ракетах, які були застосовані проти нас, ми бачимо деталі виробництва багатьох країн світу", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що Росії допомагають обходити санкції.

"На жаль, Росії допомагають обходити (санкції, - ред.) компанії-виробники або компанії-посередники, які є в тій же Європі, США - усюди. І я б на це звертав увагу, особливо тих органів, що займаються санкційною політикою", - заявив він.

Росія обходить санкції

Нещодавно Росія підписала з Іраном декларацію про "протидію" санкціям, які проти країн запровадили США, ЄС і низка інших держав.

Також ЗМІ встановили, що після початку повномасштабної російської агресії через Білорусь до РФ ввозили люксові автомобілі, експорт яких заборонено через санкції західних компаній.

Правоохоронці Фінляндії викрили схему з ухилення від санкцій ЄС. Компанії поставляли в Росію безпілотники на мільйони євро.

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