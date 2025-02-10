ua en ru
Пн, 10 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Какая ситуация на границе Украины и Беларуси: ответ пограничников

Понедельник 10 февраля 2025 10:36
UA EN RU
Какая ситуация на границе Украины и Беларуси: ответ пограничников Фото: спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко (Facebook)
Автор: Наталья Кава

Сейчас на границе Украины и Беларуси отсутствуют нестандартные ситуации. Однако продолжается проверка боеготовности белорусских войск, украинские пограничники ведут наблюдение за ситуацией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Рядом нашей границы каких-то нестандартных ситуаций, или изменения обстановки, в том числе по перемещению техники или личного состава из подразделений армии Беларуси, мы не отмечаем", - рассказал Демченко.

Он также отметил, что Беларусь может пытаться перебросить ответственность на Украину, подыгрывая России, и постоянно будет проводить разного рода учения недалеко от границы.

"Сейчас происходит проверка боеготовности отдельных частей и подразделений армии Беларуси, но наша задача наблюдать за тем на сколько ситуация может меняться и это делают подразделения разведки, Госпогранслужбы, Минобороны, и быть готовым к развитию любых ситуаций", - заявил Демченко.

Беларусь помогает РФ в войне против Украины

Напомним, Беларусь помогает России с начала полномасштабной войны в Украине. На территории Беларуси размещаются войска РФ, авиация и другая техника, проводятся регулярные военные учения.

На днях российский диктатор Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Беларусью. Документ, в частности, предусматривает применение ядерного оружия.

Также мы писали, что Беларусь наращивает военное присутствие в приграничье с Украиной. Однако, по данным ЦПД, угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со своей территории в Украину нет. ВСУ контролируют ситуацию на границе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Война в Украине Госавиаслужба
NEWS
Интригующий план. О чем Украина и Европа будут говорить с командой Трампа на этой неделе
Интригующий план. О чем Украина и Европа будут говорить с командой Трампа на этой неделе
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов