Какая ситуация на границе Украины и Беларуси: ответ пограничников

Сейчас на границе Украины и Беларуси отсутствуют нестандартные ситуации. Однако продолжается проверка боеготовности белорусских войск, украинские пограничники ведут наблюдение за ситуацией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Рядом нашей границы каких-то нестандартных ситуаций, или изменения обстановки, в том числе по перемещению техники или личного состава из подразделений армии Беларуси, мы не отмечаем", - рассказал Демченко.

Он также отметил, что Беларусь может пытаться перебросить ответственность на Украину, подыгрывая России, и постоянно будет проводить разного рода учения недалеко от границы.

"Сейчас происходит проверка боеготовности отдельных частей и подразделений армии Беларуси, но наша задача наблюдать за тем на сколько ситуация может меняться и это делают подразделения разведки, Госпогранслужбы, Минобороны, и быть готовым к развитию любых ситуаций", - заявил Демченко.

Беларусь помогает РФ в войне против Украины

Напомним, Беларусь помогает России с начала полномасштабной войны в Украине. На территории Беларуси размещаются войска РФ, авиация и другая техника, проводятся регулярные военные учения.

На днях российский диктатор Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Беларусью. Документ, в частности, предусматривает применение ядерного оружия.