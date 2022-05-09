РФ після нападу на посла вимагає від Польщі "негайно" організувати покладання квітів

Міністерство закордонних справ Росії після нападу на російського посла зажадала від Польщі "негайно" організувати покладання квітів до мавзолею у Варшаві. МЗС також заявило про необхідність забезпечити безпеку церемонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії .

У поширеному для ЗМІ релізі відомства йдеться, що у зв'язку з нападом на російського посла Польщі виражений "рішучий протест". МЗС зажадало від польської сторони "негайно" організувати церемонію покладання вінка до мавзолею радянських воїнів у Варшаві.

У міністерстві також зажадали забезпечити повну безпеку церемонії від провокацій. Крім того, в МЗС заявили, що мають намір домогтися її проведення "сьогодні ж".