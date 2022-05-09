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РФ після нападу на посла вимагає від Польщі "негайно" організувати покладання квітів

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Москва, Понеділок 09 травня 2022 15:28
РФ після нападу на посла вимагає від Польщі "негайно" організувати покладання квітів Фото: МЗС РФ зажадало від Польщі негайно організувати покладання квітів у Варшаві (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ Росії після нападу на російського посла зажадала від Польщі "негайно" організувати покладання квітів до мавзолею у Варшаві. МЗС також заявило про необхідність забезпечити безпеку церемонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.

У поширеному для ЗМІ релізі відомства йдеться, що у зв'язку з нападом на російського посла Польщі виражений "рішучий протест". МЗС зажадало від польської сторони "негайно" організувати церемонію покладання вінка до мавзолею радянських воїнів у Варшаві.

У міністерстві також зажадали забезпечити повну безпеку церемонії від провокацій. Крім того, в МЗС заявили, що мають намір домогтися її проведення "сьогодні ж".

Нагадаємо, 9 травня російського посла у Варшаві Сергія Андрєєва облили червоною фарбою під час церемонії покладання вінка до місця поховання загиблих у Другій світовій війні радянських солдатів. Дипломату довелося покинути акцію під охороною поліції.

Зазначимо, напередодні 9 травня влада польської столиці заборонили росіянам святкувати День Перемоги у Варшаві.

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