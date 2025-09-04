RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

РФ пытается создать "буферную зону" на Харьковщине, - ОСГВ "Север"

Фото: на Харьковщине продолжаются ежедневные атаки на Волчанск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На Южно-Слобожанском направлении враг пытается создать "буферную зону" в приграничных районах Харьковской области. Основной целью оккупантов остается Волчанск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера группировки войск "Север" Олега Сушинского в эфире телемарафона.

По данным военного, на Южно-Слобожанском направлении российские военные сосредотачивают усилия для создания "буферной зоны" в приграничных районах Харьковской области.

"Как и раньше, одной из главных целей врага остается Волчанск - там они пытаются атаковать почти ежедневно", - пояснил Сушинский.

Он отметил, что подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать участок на северном берегу Волчьей - в частности, на территории Агрегатного завода.

"Враг там пытается вытеснить наши Силы обороны, однако особого успеха не имеет", - рассказал представитель группировки войск "Север".

Ночная атака на Харьковскую область

Напомним, этой ночью в поселке Малиновка Чугуевского района дроны попали в частный двор. Как следствие, там загорелся жилой дом и легковые автомобили.

В результате ударов также вспыхнула территория гражданского предприятия и инфраструктурные объекты.

Заметим, что в целом в течение ночи Россия выпустила по территории Украины более ста беспилотников с шести направлений. Противовоздушной обороной было сбито и подавлено 84 вражеских "Шахеды" и беспилотники-имитаторы.

Стоит отметить, что российский обстрел оставил без света 40 тысяч жителей Харьковской области.

Кроме того, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны Украины провели 180 боевых столкновений с российскими захватчиками.

Самые ожесточенные бои шли на Покровском и Лиманском направлениях. Подробнее о ситуации по каждому из направлений фронта, можно узнать в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВолчанскХарьковВойна России против Украины