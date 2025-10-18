РФ пытается склонить США к восстановлению экономического сотрудничества, - ISW

Отмечается, что Кремль продолжает использовать двустороннюю риторическую стратегию, сочетая экономические инициативы с завуалированными военными угрозами, чтобы одновременно добиваться нормализации отношений с Соединенными Штатами и сдерживать поддержку Украины со стороны Вашингтона.

В качестве примера в Институте сослались на серию англоязычных сообщений в X генерального директора Российского фонда прямых инвестиций и ключевого переговорщика Кремля Кирилла Дмитриева.

16 и 17 октября опубликовал серию англоязычных сообщений в X, в которых продвигал идею возможной совместной американо-российской экономической инициативы.

"Вероятно, это было попыткой убедить администрацию Трампа, что нормализация отношений между США и Россией принесет экономическую и политическую выгоду обеим странам без необходимости проведения мирных переговоров с Украиной", - предполагают эксперты ISW.

По мнению аналитиков, Дмитриев фактически выполняет роль убедительного агента, которого Кремль использует для укрепления связей с администрацией Трампа. Его публикации, вероятно, имели целью привлечь внимание медиа и подчеркнуть кремлевский нарратив о том, что двустороннее экономическое сотрудничество является лучшей альтернативой переговорному урегулированию войны в Украине.

Роль ракет Tomahawk

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 17 октября повторил, что Россия будет расценивать передачу Украине американских ракет Tomahawk как "враждебный шаг", который якобы угрожает глобальной безопасности. Нарышкин вновь обвинил европейские государства, поддерживающие идею передачи Tomahawk Украине, в принадлежности к "партии войны", якобы выступающей против "длительного и справедливого мира".

Президент РФ Владимир Путин и другие рупоры Кремля неоднократно представляли возможность передачи ракет Tomahawk как серьезную "эскалацию", пытаясь отпугнуть Запад от дальнейшей поддержки Украины.

В ISW убеждены, что Кремль систематически прибегает к прямым и косвенным угрозам, включая ядерный шантаж, и одновременно предлагает экономические стимулы, чтобы ослабить западную помощь Киеву.

"Предоставление Украине ракет Tomahawk не приведет к существенной эскалации со стороны России, а наоборот - уравняет возможности Украины с использованием Россией собственных дальнобойных крылатых ракет в этой войне", - подчеркнули в Институте изучения войны.