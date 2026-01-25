РФ пытается прорвать границу на Харьковщине и создать "буферную зону"

По его словам, на Купянском направлении российские войска регулярно пытаются проводить наступательные действия, однако безрезультатно. Несмотря на постоянные атаки, противнику не удается достичь тактических успехов.

В то же время армия РФ почти не применяет тяжелую бронетехнику на этом участке фронта. Вместо этого оккупанты наступают малыми пехотными группами численностью от 15 до 20 человек.

Попытка создать "буферную зону"

Как отметил Трегубов, российское командование стремится сформировать так называемую "буферную зону" в Харьковской и Сумской областях на слобожанском направлении. Однако эти планы пока срываются Силами обороны Украины.

В частности, недавно украинские десантники сорвали попытку войск РФ создать плацдарм для дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Хотень.