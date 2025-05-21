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ВСУ сдерживают штурмы: россияне пытались прорвать границу Харьковщины

Среда 21 мая 2025 09:01
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ВСУ сдерживают штурмы: россияне пытались прорвать границу Харьковщины Фото: ВСУ остановили попытку прорыва россиян через границу Харьковщины (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска 20 мая совершили очередную попытку прорыва государственной границы Украины в районе населенного пункта Строевка на Харьковщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица".

По данным украинских военных, оккупанты попытались проникнуть на территорию Харьковской области группой штурмовиков. Она была уничтожена.

"За прошедшие сутки враг в очередной раз предпринял попытку пересечения государственной границы Украины в направлении Строевки. Группа штурмовиков уничтожена, инфильтрации в Харьковскую область не допущено", - отметили в сообщении.

Украинские силы обороны продолжают контролировать ситуацию и предотвращают прорывы врага в приграничных районах.

Ситуация на фронте

Напомним, что на Харьковском направлении враг трижды пытался атаковать в районе Волчанска и в направлении Строевки.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, с начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 976 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери россиян составили еще 980 единиц.

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