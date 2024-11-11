Сложнее всего на Кураховском направлении: Генштаб описал ситуацию на фронте

На фронте с начала суток, 11 ноября, произошло 125 боевых столкновений. Самая сложная ситуация в Кураховском направлении. Также враг активен на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток противник нанес артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Рясное, Басовка, Новодмитровка, Покровка, Павловка, Александрия, Каменецкая Слобода, Беловоды, Мирополье, Дмитровка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении враг в течение дня один раз пытался продвинуться к нашим позициям в районе Кондрашовки, атака успешно отбита, ситуация контролируется.

На Лиманском направлении произошло семь боевых столкновений возле Грековки, Невского, Тернов и Серебрянки.

На Сиверском направлении враг провел одно наступательное действие в районе населенного пункта Выимка, к тому же нанес авиаудары шестью управляемыми авиационными бомбами в районах Закотного и Северского.

Удары с задействованием бомбардировочной и штурмовой авиации враг нанес на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и Краматорск, к тому же в районе Временного Яра наши защитники отбили одну атаку коккупантов.

На Торецком направлении захватчики четыре раза атаковали в районах Торецкая и Щербиновки. Все атаки успешно отражены нашими защитниками. Противник сбросил 13 КАБ на населенные пункты Торецк, Екатериновка, Петровка и Константиновка, а также нанес девять ударов неуправляемыми авиационными ракетами по населенному пункту Дружба.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. Четырнадцать раз за сегодня начинались столкновения разной интенсивности. В настоящее время идет бой в районе Селидового. Вблизи Миролюбовки, Луча, Григорьевки и Лисовки отбиты 13 атак.

Сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Возле Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Екатериновки и Курахового отражены восемь штурмов, наши защитники стойко ведут еще тринадцать боестолкновений.

На Времивском направлении агрессор 11 раз атаковал неподалеку от Трудового, Макаровки, Новодаровки, Ровно и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

Нашими защитниками успешно отбита одна атака россиян на Ореховском направлении.