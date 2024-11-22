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РФ не может интенсивно атаковать Украину "Шахедами" ночью и днем: в СНБО назвали причину

Иллюстративное фото: РФ не может интенсивно атаковать Украину "Шахедами" ночью и днем (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне пытаются вывести запуски "Шахедов" по Украине на круглосуточный формат. Но интенсивные атаки ночью и днем враг проводить не может.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

"Как и предупреждал в начале месяца, россияне постепенно хотят вывести налеты "Шахедов" на круглосуточный формат. Пока у врага не хватает мощностей ВПК, чтобы интенсивно атаковать ночью и днем. Не производят необходимое количество", - отметил Коваленко. 

Он добавил, что враг проводит одиночные пуски "Шахедов", что приводит к длительным воздушным тревогам. Часть дронов РФ использует исключительно для разведки. 

Коваленко подчеркнул, что Украине важно атаковать производства “Шахедов” и адаптироваться. 

Атака "Шахедов" 22 ноября

Напомним, российские оккупанты в ночь на 22 ноября запустили по Украине "Шахеды". Примечательно, что по состоянию 16:19 дроны все еще фиксируют в воздушном пространстве Украины.

В частности, по данным Воздушных сил, вражеские беспилотники летают над Кировоградской и Полтавской областями.

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