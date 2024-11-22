РФ не может интенсивно атаковать Украину "Шахедами" ночью и днем: в СНБО назвали причину

"Как и предупреждал в начале месяца, россияне постепенно хотят вывести налеты "Шахедов" на круглосуточный формат. Пока у врага не хватает мощностей ВПК, чтобы интенсивно атаковать ночью и днем. Не производят необходимое количество", - отметил Коваленко.

Он добавил, что враг проводит одиночные пуски "Шахедов", что приводит к длительным воздушным тревогам. Часть дронов РФ использует исключительно для разведки.

Коваленко подчеркнул, что Украине важно атаковать производства “Шахедов” и адаптироваться.