РФ не може інтенсивно атакувати Україну "Шахедами" вночі та вдень: у РНБО назвали причину

Росіяни намагаються вивести запуски "Шахедів" по Україні на цілодобовий формат. Але інтенсивні атаки вночі та вдень ворог проводити не може.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка у Telegram .
"Як і попереджав на початку місяця, росіяни поступово хочуть вивести нальоти "Шахедів" на цілодобовий формат. Поки що у ворога не вистачає потужностей ВПК, щоб інтенсивно атакувати вночі та вдень. Не виробляють необхідної кількості", - зазначив Коваленко.
Він додав, що ворог проводить поодинокі пуски "Шахедів", що призводить до тривалих повітряних тривог. Частину дронів РФ використовує виключно для розвідки.
Коваленко наголосив, що Україні важливо атакувати виробництва "Шахедів" та адаптуватися.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 22 листопада запустили по Україні "Шахеди". Примітно, що станом на 16:19 дрони все ще фіксують у повітряному просторі України.
Зокрема, за даними Повітряних сил, ворожі безпілотники літають над Кіровоградською та Полтавською областями.
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