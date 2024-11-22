РФ не може інтенсивно атакувати Україну "Шахедами" вночі та вдень: у РНБО назвали причину

"Як і попереджав на початку місяця, росіяни поступово хочуть вивести нальоти "Шахедів" на цілодобовий формат. Поки що у ворога не вистачає потужностей ВПК, щоб інтенсивно атакувати вночі та вдень. Не виробляють необхідної кількості", - зазначив Коваленко.

Він додав, що ворог проводить поодинокі пуски "Шахедів", що призводить до тривалих повітряних тривог. Частину дронів РФ використовує виключно для розвідки.

Коваленко наголосив, що Україні важливо атакувати виробництва "Шахедів" та адаптуватися.