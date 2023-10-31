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РФ может добиться успеха, если США перестанут поддерживать Украину, - Остин

Фото: министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия может добиться успеха в Украине, если Соединенные Штаты Америки не продолжат поддерживать Киев.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Я могу гарантировать, что без нашей поддержки Путин добьется успеха", - говорится в заявлении.

Об этом Остин сказал во время слушаний в Сенате по просьбе президента Джо Байдена о выделении 106 миллиардов долларов для финансирования планов по обеспечению безопасности Украины, Израиля и усиления границ США. 

Министр обороны добавил, что если США выбьют почву из-под Украины, то российский диктатор Владимир Путин станет только сильнее и добьется успеха в том, чего хочет.

Лидер республиканцев в Сенате поддержал помощь Украине

Издание пишет, что Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл решительно поддержал предложение Белого дома по помощи Израилю и Украине в размере 106 миллиардов долларов.

По его словам, он и президент, по сути, находятся "в одном месте" по этому вопросу. Ранее Макконнелл дал отпор некоторым из своих коллег-республиканцев в Сенате, которые призывали к разделенному пакету помощи для двух стран. Он заявил, что это было бы "ошибкой".

Помощь Украине и Израилю от США

Отметим, что в Сенате США ведутся дискуссии о поддержке запроса президента Джо Байдена в Конгресс о выделении 105 млрд долларов. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагается выделить для Украины, 14,3 млрд долларов - Израилю.

В свою очередь новоизбранный спикер Палаты Представителей США предложил не объединять в один пакет новую помощь Украине и Израилю. Он хочет, чтобы в Палате представителей голосовали за такие инициативы в отдельности.

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