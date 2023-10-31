РФ може досягти успіху, якщо США перестануть підтримувати Україну, - Остін

"Я можу гарантувати, що без нашої підтримки Путін доб'ється успіху", - йдеться в заяві.

Про це Остін сказав під час слухань у Сенаті на прохання президента Джо Байдена про виділення 106 мільярдів доларів для фінансування планів із гарантування безпеки України, Ізраїлю та посилення кордонів США.

Міністр оборони додав, що якщо США виб'ють ґрунт з-під України, то російський диктатор Володимир Путін стане тільки сильнішим і доб'ється успіху в тому, чого хоче.

Лідер республіканців у Сенаті підтримав допомогу Україні

Видання пише, що Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл рішуче підтримав пропозицію Білого дому щодо допомоги Ізраїлю та Україні в розмірі 106 мільярдів доларів.

За його словами, він і президент, по суті, перебувають "в одному місці" з цього питання. Раніше Макконнелл дав відсіч деяким зі своїх колег-республіканців у Сенаті, які закликали до розділеного пакета допомоги для двох країн. Він заявив, що це було б "помилкою".

Допомога Україні та Ізраїлю від США

Зазначимо, що наразі у Сенаті США точаться дискусії щодо підтримки запиту президента Джо Байдена до Конгресу щодо виділення 105 млрд доларів. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити для України, 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.

Своєю чергою новообраний спікер Палати Представників США запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.