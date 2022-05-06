Росія готує нові підрозділи для війни в Україні. Частину перекидають зі Східного округу

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують нарощувати угрупування військ та переміщувати на територію України свої підрозділи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Зазначимо, що Східний військовий округ є однією з чотирьох військово-адміністративних одиниць Збройних Сил Російської Федерації на Далекому Сході Росії. Штаб округу знаходиться у Хабаровську.

Також з району населеного пункту Уразово Бєлгородської області на територію України ворог переміщує підрозділи зі складу Східного військового округу.

Зокрема, у населеному пункті Клинці Брянської області РФ підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу проводять бойове злагодження для подальшої участі у бойових діях на території України.

Раніше ми повідомляли, що окупанти намагаються форсувати Сіверський Донець в Луганській області.

Також ми писали, що через великі втрати РФ надсилає строковиків на війну в Україну.

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