ru ua
Пт, 06 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия готовит новые подразделения для войны в Украине. Часть перебрасывают из Восточного округа

Новина українською →
Пятница 06 мая 2022 19:00
Россия готовит новые подразделения для войны в Украине. Часть перебрасывают из Восточного округа Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают наращивать группировки войск и перемещать на территорию Украины свои подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

В частности, в населенном пункте Клинцы Брянской области РФ подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа проводят боевое слаживание для дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

Также из района населенного пункта Уразово Белгородской области на территорию Украины враг перемещает подразделения из состава Восточного военного округа.

Отметим, что Восточный военный округ является одной из четырех военно-административных единиц Вооруженных Сил Российской Федерации на Дальнем Востоке России. Штаб округа находится в Хабаровске.

Восточный военный округ находится в Дальневосточном и частично Сибирском федеральных округах.

Россия готовит новые подразделения для войны в Украине. Часть перебрасывают из Восточного округа

Ранее мы сообщали, что оккупанты пытаются форсировать Северский Донец в Луганской области.

Также мы писали, что из-за больших потерь РФ направляет срочников на войну в Украину.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Вторжение России в Украину
NEWS
"Будем бороться до полной победы". Спецслужбы партнеров сообщают о намерении РФ объявить войну 9 мая, - Шмыгаль
"Будем бороться до полной победы". Спецслужбы партнеров сообщают о намерении РФ объявить войну 9 мая, - Шмыгаль
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем