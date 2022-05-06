Россия готовит новые подразделения для войны в Украине. Часть перебрасывают из Восточного округа
На Слобожанском направлении оккупанты продолжают наращивать группировки войск и перемещать на территорию Украины свои подразделения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
В частности, в населенном пункте Клинцы Брянской области РФ подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа проводят боевое слаживание для дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.
Также из района населенного пункта Уразово Белгородской области на территорию Украины враг перемещает подразделения из состава Восточного военного округа.
Отметим, что Восточный военный округ является одной из четырех военно-административных единиц Вооруженных Сил Российской Федерации на Дальнем Востоке России. Штаб округа находится в Хабаровске.
Восточный военный округ находится в Дальневосточном и частично Сибирском федеральных округах.
Ранее мы сообщали, что оккупанты пытаются форсировать Северский Донец в Луганской области.
Также мы писали, что из-за больших потерь РФ направляет срочников на войну в Украину.
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