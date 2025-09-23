РФ будет массированно атаковать энергетику перед отопительным сезоном, - глава "Нафтогаза"

Россия, скорее всего, будет массированно атаковать энергетические объекты Украины перед отопительным сезоном и зимой.
Об этом заявил генеральный директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По его словам, российские удары по энергетическим объектам Украины начали усиливаться в феврале этого года, уничтожив около 42 процентов суточной добычи газа в течение двух месяцев.
А в течение июня и июля, "нефтепереработка была полностью уничтожена".
Корецкий сообщил, что кое-что из этого уже восстановлено, но "Нафтогаз" готовится к новому раунду атак.
"Скорее всего, Россия теперь будет массированно атаковать энергетические объекты перед отопительным сезоном и зимой. Это терроризм, чистый и понятный", - отметил он.
Напомним, с 2022 года российские оккупанты регулярно атакуют украинскую энергетику.
В августе Россия возобновила обстрелы энергетических объектов Украины. Российский диктатор Владимир Путин публично заявил, что такие атаки будут продолжаться, и призвал своего партнера - премьера Словакии - перекрыть поставки газа и электроэнергии.
Также в ЦПД отметили, что россияне могут возобновить массированные удары по энергетическим объектам Украины. Путин уже готовит для этого информационное алиби.
Во время визита в Пекин в начале сентября российский диктатор заявил, что Россия "никогда не била по энергетике", а лишь наносит удары в ответ на украинские атаки нефтяной отрасли.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина отвечает России на удары по энергетической инфраструктуре и будет продолжать это делать. По его словам, просто терпеть в темноте никто не будет.
