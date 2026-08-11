Россия ударила по Сумам четырьмя авиабомбами: погиб человек
Российские войска нанесли по Сумам удар четырьмя управляемыми авиабомбами. В результате атаки погиб мужчина, повреждены более 20 частных домов и объекты гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию и.о. городского главы города Сумы Артема Кобзаря в сети Telegram.
Четыре попадания в Сумах
Удары зафиксировали в Заречном и Ковпаковском районах города. По предварительным данным, рядом с одним из мест попадания находился мужчина, который погиб.
Кроме того, повреждения получили более 20 частных жилых домов и объекты гражданской инфраструктуры.
Последствия атаки уточняют
По предварительной информации, других пострадавших нет. На местах попаданий работают соответствующие экстренные службы, специалисты устанавливают окончательные последствия российской атаки.
Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.
Напоминаем, что после дневной атаки России по Одесской области, которая произошла 11 августа, погибли два человека, еще трое получили ранения. Удар пришелся по грузовику с цистерной, после чего транспорт загорелся.