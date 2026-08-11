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Россия ударила по Сумам четырьмя авиабомбами: погиб человек

18:51 11.08.2026 Вт
1 мин
Удар пришелся по двум районам города, известны первые последствия
aimg Анастасия Никончук
Россия ударила по Сумам четырьмя авиабомбами: погиб человек Фото: ГСЧС (GettyImages)
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Российские войска нанесли по Сумам удар четырьмя управляемыми авиабомбами. В результате атаки погиб мужчина, повреждены более 20 частных домов и объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию и.о. городского главы города Сумы Артема Кобзаря в сети Telegram.

Четыре попадания в Сумах

Удары зафиксировали в Заречном и Ковпаковском районах города. По предварительным данным, рядом с одним из мест попадания находился мужчина, который погиб.

Кроме того, повреждения получили более 20 частных жилых домов и объекты гражданской инфраструктуры.

Последствия атаки уточняют

По предварительной информации, других пострадавших нет. На местах попаданий работают соответствующие экстренные службы, специалисты устанавливают окончательные последствия российской атаки.

Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется.

Напоминаем, что после дневной атаки России по Одесской области, которая произошла 11 августа, погибли два человека, еще трое получили ранения. Удар пришелся по грузовику с цистерной, после чего транспорт загорелся.

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