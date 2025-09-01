РФ массированно атаковала Киевскую область дронами, под ударом предприятие и склады

Атака России на Украину 1 сентября

Напомним, в ночь на 1 сентября Россия осуществила очередную атаку на территорию Украины, привлекая 86 беспилотников. ПВО сбила или подавила 76 вражеских дронов типа "Шахед" и дронов-имитаторов в северных, южных, восточных и центральных регионах страны.

Несмотря на значительные усилия украинской ПВО, зафиксировано попадание 10 ударных беспилотников на шести различных локациях.

Стоит добавить, что на этот раз беспилотники запускали с северного направления.