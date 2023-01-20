За минувшие сутки Запорожская область подверглась рекордному количеству обстрелов, - Старух

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Он отметил, что захватчики нанесли удары по 21 населенному пункту. В результате обстрелов зафиксировано 34 разрушения гражданских объектов. По его словам, такое количество обстрелов в сутки - "рекордное".

"Жестокость захватчика не имеет предела и не перестает ужасать. Придя в цивилизованную страну варвары уничтожают инфраструктуру, под постоянной угрозой жизни мирных украинцев, находящихся на линию огня", - написал он.