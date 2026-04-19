ВСУ соревнуются с оккупантами по трем направлениям, - Сырский

15:20 19.04.2026 Вс
2 мин
Украине необходимо усиливать эффективность своих беспилотных систем
aimg Татьяна Степанова
ВСУ соревнуются с оккупантами по трем направлениям, - Сырский Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (t.me_landforcesofukraine)

Сейчас у украинских военных продолжается соревнование с российскими оккупантами по трем направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Сырский провел совещание с украинскими командирами разных уровней.

Речь шла также об эффективности организационных и тактических решений по направлению применения дронов Middle Strike. О первых результатах работы вновь созданных батальонов бесполетных систем (БПС) в бригадах территориальной обороны.

"Разведывательные и ударные дроны самолетного и мультироторного типов, FPV-дроны, беспилотники на радиоуправлении и оптоволокне, БпЛА-перехватчики, наземные роботизированные комплексы - по всем этим направлениям нам есть чем похвастаться", - рассказал главком.

В то же время, по его словам, есть над чем работать для решения имеющихся проблем. Это касается в частности закупок, нормативной и финансовой поддержки R&D-мастерских, оргштатных изменений в подразделениях БпС.

"Продолжается соревнование с российским агрессором по трем направлениям: качество и численность подразделений БпС, технологии, способности экономик. У нас нет другого пути, чем усиливать мощь и эффективность своих беспилотных систем, чтобы победить в этом противостоянии и одновременно сохранить жизнь наших воинов", - отметил Сырский.

У кого преимущество в дронах

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что в 2026 году Россия планирует произвести на три миллиона FPV-дронов больше, чем в прошлом.

Ответ Украины состоит из трех пунктов:

  • масштабная автоматизация поля боя;
  • современные технологии;
  • надежное партнерство.

Стоит отметить, что сейчас Силы обороны удерживают преимущество в применении ударных дронов, а текущее соотношение на фронте составляет 1,3 к 1 в пользу ВСУ.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия планирует расширить войска беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих. Таким образом она хочет повлиять на ход боевых действий, в частности на южных направлениях, где они теряют инициативу и территории.

