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Британська розвідка назвала одну з причин низької ефективності російської армії

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Україна, Четвер 18 серпня 2022 08:50
Британська розвідка назвала одну з причин низької ефективності російської армії Фото: російська армія зазнає невдачі в Україні через низьку дисципліну (armyinform)
Автор: Олександр Білоус

Війна в Україні показала численні невдачі російських командирів у забезпеченні бойової дисципліни на низовому рівні. Одним з таких прикладів є використання динамічного захисту танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Сукупний ефект цих невдач, ймовірно, є важливим фактором низької ефективності російських збройних сил", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає британська розвідка, сильний знос російських основних бойових танків в Україні частково пов'язаний з тим, що Росія не змогла встановити і належним чином використовувати адекватну динамічну броню (ERA). Це говорить про те, що російські сили не виправили культуру неефективного використання ERA, яка сходить до Першої чеченської війни 1994 року.

При правильному використанні динамічний захист знижує ефективність наближаються снарядів до того, як вони потраплять в танк. Досить імовірно, що багатьом російським танкістам не вистачає підготовки для підтримки динамічного захисту, що призводить або до поганої підгонки вибухових елементів, або до її повної відсутності, наголошується в повідомленні.

"Ці недоліки, ймовірно, сприяють широко поширеним випадкам катапультування вежі, які добре задокументовані на відео очевидців з України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, ситуація для окупантів у Криму різко погіршилася після серії вибухів. Російські та українські офіційні особи визнали, що 16 серпня під Джанкоєм на півночі Криму вибухнув склад боєприпасів.

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