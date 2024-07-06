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РФ концентрирует усилия наступательных действий на Лиманском и Покровском направлениях, - Генштаб

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 16:00, 6 июля, количество боевых столкновений по линии фронта возросло до 83. Россияне концентрируют усилия наступательных действий на Лиманском и Покровском направлении. Однако украинские воины решительно сдерживают натиск окупантов и наносят врагу значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ в Telegram.

Ситуация на фронтах

От систематических бомбардировок вражеской авиации страдает Харьковская область. Сегодня, со стороны российской территории, террористы в общей сложности нанесли девять авиаударов, сбросив 13 КАБов. Враг бил по районам населенных пунктов Избицкое, Старица, Волчанск, Липцы, Волчанские Хутора.

В то же время Силы обороны Украины отбили семь вражеских штурмов вблизи Липцев, Глубокого и Волчанска на Харьковском направлении. Ситуация контролируемая.

На Купянском направлении противник четыре раза штурмовал позиции украинских сил в районах Петропавловки, Синьковки и Стельмаховки. Два боестолкновения, в районе Петропавловки и Стельмаховки, продолжаются.

На Лиманском направлении российская армия за день совершила 13 атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Грековки, Тернов и Торского. Шесть боеприкосновений завершились без успеха для противника, еще семь - продолжаются. Оккупанты наиболее активны в районе Макеевки и Невского - там произошло более трети всех боевых столкновений.

На Северском направлении оккупанты совершили четыре атаки вблизи Спорного и Выемки. Защитники Украины отразили три атаки. Сейчас идет бой неподалеку от Спорного. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении в течение дня украинские войска отражали шесть безуспешных для противника штурмов позиций ВСУ вблизи Калиновки, Клещеевки, Часового Яра, Андреевки и Ивановского.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, семь раз пытался проводить штурмовые действия вблизи Торецкого, Железного, Северного и Нью-Йорка. В районе Нью-Йорка идет бой. Кроме того, захватчики нанесли авиаудары по Юрьевке неуправляемыми авиационными ракетами и сбросили два КАБа вблизи Нью-Йорка.

На Покровском направлении в настоящее время произошло наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 26 попыток вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Юрьевки, Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Лозоватского, Прогресса, Новоселовки Первой, Евгеньевки, Яснобродовки и Карловки. Восемь боевых столкновений продолжается до сих пор. Также враг нанес авиаудары в районах Александрополя и Новоселовки Первой.

Продолжаются бои на Кураховском направлении . Пока украинские защитники отбили десять атак оккупационной армии, противник концентрирует усилия в районе Константиновки и Парасковеевки. Оккупанты бомбили КАБами районы Константиновки и Екатериновки.

На Времовском направлении отражены два вражеских штурма у Водяного. Противник активно применяет авиацию - в общей сложности сбросил десять авиабомб возле Елизаветовки, Константинопольского, Анновки, Великой Новоселки, также нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами в районе Урожайного.

На Ореховском направлении оккупанты не смогли продвинуться неподалеку от населенных пунктов Работино и Новоданиловка, совершив три штурма. Кроме того, бомбардировали КАБами районы Новоданиловки и Гуляйполя .

Напомним, что на этой неделе Российская Федерация выпустила в сторону территории Украины более 600 КАБов, более 60 "Шахедов" и около 40 ракет разных типов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Вооруженных силах Украины будет адаптивная одежда для раненых. Соответствующие требования уже утвердили в Минобороны.

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