РФ концентрує зусилля наступальних дій на Лиманському і Покровському напрямках, - Генштаб

Ситуація на фронтах

Від систематичних бомбардувань ворожої авіації потерпає Харківська область. Сьогодні, з боку російської території, терористи загалом завдали дев’ять авіаударів, скинувши 13 КАБів. Ворог бив по районах населених пунктів Ізбицьке, Стариця, Вовчанськ, Липці, Вовчанські Хутори.

Водночас, Сили оборони України відбили сім ворожих штурмів поблизу Липців, Глибокого та Вовчанська на Харківському напрямку. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українских сил у районах Петропавлівки, Синьківки та Стельмахівки. Два боєзіткнення, в районі Петропавлівки та Стельмахівки, тривають.

На Лиманському напрямку російська армія за день здійснила 13 атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Греківки, Тернів та Торського. Шість боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще сім - продовжуються. Окупанти найактивніші у районі Макіївки та Невського - там відбулося понад третину від усіх бойових зіткнень.

На Сіверському напрямку окупанти здійснили чотири атаки поблизу Спірного та Виїмки. Захисники України відбили три атаки. Зараз точиться бій неподалік Спірного. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку протягом дня українські війська відбивали шість безуспішних для противника штурмів позицій ЗСУ поблизу Калинівки, Кліщіївки, Часового Яру, Андріївки та Іванівського.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, сім разів намагався проводити штурмові дії поблизу Торецька, Залізного, Північного та Нью-Йорка. В районі Нью-Йорка триває бій. Крім того, загарбники завдали авіаударів по Юр’ївці некерованими авіаційними ракетами та скинули два КАБи поблизу Нью-Йорка.

На Покровському напрямку на даний час відбулась найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 26 спроб витіснити українських захисників із займаних позицій в районах Юр’ївки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Лозуватського, Прогреса, Новоселівки Першої, Євгенівки, Яснобродівки та Карлівки. Вісім бойових зіткнень триває досі. Також ворог завдав авіаударів в районах Олександрополя та Новоселівки Першої.

Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Наразі українські захисники відбили десять атак окупаційної армії, противник концентрує зусилля у районі Костянтинівки та Парасковіївки. Окупанти бомбардували КАБами райони Костянтинівки і Катеринівки.

На Времівському напрямку відбито два ворожих штурми біля Водяного. Противник активно застосовує авіацію - в загальному скинув десять авіабомб біля Єлізаветівки, Костянтинопольського, Ганнівки, Великої Новосілки, також завдав удару некерованими авіаційними ракетами в районі Урожайного.

На Оріхівському напрямку окупанти не змогли просунутись неподалік населених пунктів Работине та Новоданилівка, здійснивши три штурми. Окрім того, бомбардували КАБами райони Новоданилівки та Гуляйполя.