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На этой неделе РФ уже выпустила по Украине более 600 КАБов и почти 40 ракет, - Зеленский

Украина, Суббота 06 июля 2024 15:39
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На этой неделе РФ уже выпустила по Украине более 600 КАБов и почти 40 ракет, - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

За эту неделю военные Российской Федерации выпустили в сторону территории Украины более 600 управляемых авиационных бомб и около 40 ракет разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Наши люди непрерывно страдают от российского террора. Только на этой неделе Россия применила более 600 управляемых авиационных бомб, более 60 "шахедов" и почти 40 ракет различных типов", - сообщил президент.

В то же время Зеленский отметил, что Украина еще больше укрепила свой воздушный щит за эту неделю.

"Спасибо Германии и Соединенным Штатам! Украинские Patriot еще лучше покажут себя в защите от российского террора", - рассказал глава государства.

В то же время президент отметил, что для того, чтобы защитить все украинские города и села, "чтобы действительно преодолеть российский террор", нужно больше конкретных решений.

"И будем на следующей неделе работать с партнерами ради именно таких решений - уже их готовим", - отметил он.

Саммита НАТО

Напомним, что уже на следующей неделе, а именно с 9 по 11 июля в США пройдет саммит Североатлантического альянса.

Ранее президент Зеленский заявил, что надеется на сильные результаты по итогам саммита НАТО.

Мы также писали, что на саммите страны-союзники подтвердят, что будущее Украины в НАТО и сделают ряд заявлений, которые станут "частью мостика" к членству в Альянсе.

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