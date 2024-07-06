На этой неделе РФ уже выпустила по Украине более 600 КАБов и почти 40 ракет, - Зеленский

За эту неделю военные Российской Федерации выпустили в сторону территории Украины более 600 управляемых авиационных бомб и около 40 ракет разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Наши люди непрерывно страдают от российского террора. Только на этой неделе Россия применила более 600 управляемых авиационных бомб, более 60 "шахедов" и почти 40 ракет различных типов", - сообщил президент.

В то же время Зеленский отметил, что Украина еще больше укрепила свой воздушный щит за эту неделю.

"Спасибо Германии и Соединенным Штатам! Украинские Patriot еще лучше покажут себя в защите от российского террора", - рассказал глава государства.

В то же время президент отметил, что для того, чтобы защитить все украинские города и села, "чтобы действительно преодолеть российский террор", нужно больше конкретных решений.

"И будем на следующей неделе работать с партнерами ради именно таких решений - уже их готовим", - отметил он.