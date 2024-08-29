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Российские войска контролируют около 40% Часового Яра, - Силы обороны

Часов Яр, Четверг 29 августа 2024 09:50
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Российские войска контролируют около 40% Часового Яра, - Силы обороны Фото: украинские воины контролируют 60% города Часов Яр (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска контролируют около 40% Часового Яра в Донецкой области. Город разбит в результате российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрея Полухина в эфире телемарафона.

"На данный момент враг контролирует ту часть города, которая находится до канала. Это примерно 40% этого города", - сказал он.

Как объяснил спикер, в случае захвата Часового Яра российские оккупационные войска получат тактическое преимущество на высоте, которая находится над городами Константиновка, Дружковка и Краматорск, а также логистическим путем между ними.

Полухин добавил, что Часов Яр разбит в результате боевых действий, как это было с Бахмутом и Авдеевкой.

"Это просто руины. Враг не считает эти территории своими, он просто разрушает все, что находится у него на пути", - сказал представитель 24 ОМБр.

Российские войска контролируют около 40% Часового Яра, - Силы обороны

скриншот deepstatemap.live

Бои за Часов Яр

Город Часов Яр находится в восточной части Донецкой области. Этот населенный пункт - следующий город после Бахмута. Он расположен в 10 км от Бахмута и в 65 км от Донецка. До полномасштабной войны там проживало около 14 тысяч человек.

На этом направлении долгое время идут тяжелые бои. Часов Яр открывает путь на Краматорскую агломерацию и к таким городам Донецкой области как Константиновка и Дружковка.

Как отмечали в Генштабе, на Краматорском направлении за последние сутки украинские защитники сорвали 11 попыток прорыва противника. Всего на фронте за последние сутки произошло 195 боевых столкновений.

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