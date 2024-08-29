Российские войска контролируют около 40% Часового Яра, - Силы обороны

Российские войска контролируют около 40% Часового Яра в Донецкой области. Город разбит в результате российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрея Полухина в эфире телемарафона.

"На данный момент враг контролирует ту часть города, которая находится до канала. Это примерно 40% этого города", - сказал он.

Как объяснил спикер, в случае захвата Часового Яра российские оккупационные войска получат тактическое преимущество на высоте, которая находится над городами Константиновка, Дружковка и Краматорск, а также логистическим путем между ними.

Полухин добавил, что Часов Яр разбит в результате боевых действий, как это было с Бахмутом и Авдеевкой.

"Это просто руины. Враг не считает эти территории своими, он просто разрушает все, что находится у него на пути", - сказал представитель 24 ОМБр.

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