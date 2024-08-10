Доказательство бесчеловечной сущности врага. Военные показали, как выглядит Часов Яр

Украинские военные из 18 бригады Национальной гвардии показали, как выглядит Часов Яр. За этот город в Донецкой области долгое время идут жесткие бои с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Национальной гвардии в Facebook.

"Так сегодня выглядит Часов Яр, город близ Славянска. Город, который уже год, после большой обороны Бахмута, враги уничтожают дотла", - говорится в публикации. Как отметили в Нацгвардии, каждое здание в разрушенном городе, который украинские военные ласково называют "Часик", - доказательство бесчеловечной сущности врага. "Каждое окно - чья-то разрушенная жизнь", - добавили нацгвардейцы.