ua en ru
Сб, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Доказательство бесчеловечной сущности врага. Военные показали, как выглядит Часов Яр

Часов Яр, Суббота 10 августа 2024 16:35
UA EN RU
Доказательство бесчеловечной сущности врага. Военные показали, как выглядит Часов Яр Архивное фото: российская армия уничтожает Часов Яр в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные из 18 бригады Национальной гвардии показали, как выглядит Часов Яр. За этот город в Донецкой области долгое время идут жесткие бои с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Национальной гвардии в Facebook.

"Так сегодня выглядит Часов Яр, город близ Славянска. Город, который уже год, после большой обороны Бахмута, враги уничтожают дотла", - говорится в публикации.

Как отметили в Нацгвардии, каждое здание в разрушенном городе, который украинские военные ласково называют "Часик", - доказательство бесчеловечной сущности врага.

"Каждое окно - чья-то разрушенная жизнь", - добавили нацгвардейцы.

Бои за Часов Яр

После оккупации Бахмута в мае прошлого года российская армия продолжила движение в сторону Часового Яра. Все это время Часов Яр страдал и продолжает страдать от вражеских обстрелов. В этом году оккупанты подошли к окраинам города, и там продолжаются жесткие бои.

В начале июля в ВСУ заявляли, что за три месяца боев россияне потеряли в районе Часового Яра около 5 тысяч солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Часов Яр Война России против Украины
NEWS
Украинские разведчики уничтожили российский катер "Тунец" в Крыму (видео)
Украинские разведчики уничтожили российский катер "Тунец" в Крыму (видео)
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев